118: a Vaiano infermiere solo nel fine settimana, l'assessore alla Sanità Bezzini rimanda l'incontro con il sindaco Bosi

Il tema sarà al centro del consiglio comunale straordinario del prossimo 23 maggio a cui si potrà partecipare anche via streaming. Per Prato invece si va al 6 luglio

Dal 6 maggio sul territorio di Vaiano il servizio 118 è coperto da un infermiere solo nel fine settimana per 12 ore diurne. Gli altri giorni sono affidati h24 ai volontari. Un "contentino", quello dell'infermiere il sabato e la domenica, concesso dall'Asl Toscana centro dopo le proteste del territorio per il taglio di 12 ore di medico non sostituito completamente dall'infermiere così come invece prevederebbe la riforma toscana. E a proposito di Regione. L'assessore alla Sanità, Simone Bezzini, ha fatto saltare l'incontro con il sindaco Primo Bosi per altri interventi sopraggiunti e nonostante la delicatezza del tema. Tema che sarà comunque al centro del consiglio comunale straordinarioo del 23 maggio alle 21, a cui si potrà assistere e partecipare anche via streaming. L'appuntamento, frutto anche della raccolta di 2655 firme promossa dal Partito Democratico di Vaiano e da Sinistra Unita Val di Bisenzio, permetterà ai cittadini di "prendere la parola e rivendicare il proprio diritto a servizi sanitari adeguati, - si legge in un comunicato congiunto delle due realtà politiche - secondo il principio di uguaglianza riconosciuto dalla Costituzione. Invitiamo quindi a partecipare numerosi per testimoniare con la propria presenza che il tema della sanità è prioritario e che da Vaiano parte un movimento popolare a sostegno della sanità pubblica e per una vera sanità territoriale, da attuare attraverso la medicina di prossimità, le case della salute e gli ospedali di comunità, più vicini ai bisogni della cittadinanza".Non va a meglio a Prato dove il consiglio comunale aperto sul 118 e l'emergenza pronto soccorso richiesto dalle opposizioni, è stato fissato al 6 luglio. Asl e Regione non sembrano aver fretta di discutere di temi così delicati e critici.