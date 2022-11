14.11.2022 h 18:32 commenti

118, con la riforma ambulanze senza medico a Montemurlo e a Vaiano

Oggi il presidente Giani ha annunciato che la tanto attesa riforma sarà portata in giunta entro novembre. L'Asl ha già predisposto la delibera per l'impegno aggiuntivo infermieristico

(e.b.)

La riforma del 118 sarà approvata dalla giunta regionale toscana entro novembre. Lo ha annunciato il presidente della Regione Eugenio Giani stamani, 14 novembre, ai margini della visita effettuata al Santo Stefano per fare il punto sui risultati dei primi sei mesi di sperimentazione del servizio Ama (leggi) Una riforma, quella del 118, attesa da anni per affrontare o meglio, per rincorrere, la drammatica carenza e continua fuga di medici del settore. La coperta che in questi anni è stata tirata da ogni angolo, non basta più a coprire le enormi falle. Sul territorio pratese, come è ormai noto, saranno tolte le postazioni mediche di Montemurlo e di Vaiano. La prima di 24 ore, la seconda di 12 diurne. Una riduzione già annunciata all'inizio dell'estate e rinviata settimana dopo settimana chiedendo ulteriori sforzi anche ai primari dei reparti d'emergenza e di rianimazione. Siamo agli sgoccioli. Non è un caso che il direttore dell'Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese, abbia già pubblicato una delibera per la copertura delle due postazioni con personale infermieristico (per legge nazionale il soccorso avanzato può essere coperto anche da un infermiere).Per entrambi i territori la copertura sarà diurna e notturna. Così come concordato con i due sindaci, Simone Calamai e Primo Bosi, si parte non appena la riforma regionale diventa realtà. Dunque a breve.A quel punto la provincia di Prato avrà tre postazioni mediche del 118: Prato, Vernio e Poggio a Caiano. Quest'ultima è a rischio e potrebbe entro pochi mesi dover dividere il medico con una parte della piana fiorentina.