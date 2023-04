08.04.2023 h 12:06 commenti

118, sindaco Bosi all'attacco: "l'Asl raddoppia l'automedica ad Agliana ma ignora Vaiano"

Dal 1° aprile il comune del pistoiese ha una copertura h24 di medico e infermiere 118, utile anche per Montemurlo. Sul piede di guerra il primo cittadino della Val di Bisenzio che denuncia altri episodi di ritardi nei soccorsi e si appella a Giani

Dal 1° aprile la postazione 118 di Agliana è stata potenziata: l’automedica, composta da un medico e un infermiere, è passata da 12 a 24 ore. Una bella notizia per quella zona che fa capo alla centrale di Pistoia-Empoli, ma anche per la vicina Montemurlo che dopo la scure dell’Asl Toscana Centro si ritrova a coprire un territorio vasto e produttivo con solo 12 ore di infermiere diurno. C’è però un aspetto negativo che salta agli occhi, soprattutto dei pratesi: l’Asl ha potenziato Pistoia e penalizzato Prato. Da una parte si aggiunge, dall’altra si toglie. E poco importa se l’aggiunta potrà essere utile anche alla parte confinante della provincia pratese. Lo evidenzia subito il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, rimasto senza alcun professionista dopo il taglio di 12 ore di medico dal suo territorio e a cui non è toccato neanche il premio di consolazione che il potenziamento dell’automedica di Agliana rappresenta per il collega Calamai. E’ Bosi a rendere pubblica la scelta dell’Asl di raddoppiare le ore di copertura dell’automatica ad Agliana. “Registriamo con soddisfazione la notizia del rafforzamento del presidio medico nella zona di pianura perché va a tutelare la salute pubblica di una vasta area di popolazione, al contempo rileviamo come la nostra valle, nonostante i ripetuti allarmi lanciati sui tempi di intervento del medico su un codice rosso troppo lunghi per essere ritenuti accettabili, sia stata colpevolmente ignorata. L'ultimo caso - spiega Bosi - è quello della giornata del 6 aprile dove il medico è arrivato sul codice rosso in un tempo superiore ai 20 minuti.”Giovedì scorso sono state consegnate al Presidente Giani, a Vaiano per un’inaugurazione, le oltre 2.600 firme raccolte sul territorio per chiedere il ripristino del medico o la sostituzione con un infermiere. “Giani ci ha assicurato il sostegno per il ripristino almeno dell'ambulanza infermieristica. Pur essendo fiduciosi di una rapida e felice soluzione e per fornire a tutta la comunità una informazione precisa abbiamo organizzato un incontro sulla situazione attuale e sulle sue prospettive mercoledì 12 aprile alle ore 21 nella sala consiliare del Comune di Vaiano alla presenza dei tre sindaci, del comandante del corpo unico di Polizia municipale, del responsabile del 118 area Firenze-Prato, delle associazioni di volontariato sanitario e dei rappresentanti sindacali”.